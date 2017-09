El món de la cultura es reivindica per ser “el nervi i la sang de la República”

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 15:45 h

Més de 3.000 persones han signat un manifest per cridar al vot pel referèdum del proper 1 d'octubre

Unes 800 persones de l'àmbit de la cultura a Catalunya s'han concentrat aquest matí a la Plaça de la Gardunya de Barcelona per reivindicar-se i demanar el vot pel referèndum de l'1 d'octubre. Els actors Pere Arquillué i Rosa Boladeras s'han encarregat de llegir un manifest que han signat més de 3.000 persones i en el que es manifesta que escriptors, artistes, músics i tots els protagonistes de la cultura al país volen ser “el nervi i la sang de la República”.

Durant l'acte, una urna transparent de grans dimensions presidia l’escenari i actors, directors, músics, editors i gent del món de la cultura en general s’hi ha anat acostant per estampar la seva signatura amb retoladors de colors.Amb la voluntat d’internacionalitzar la qüestió i també mostrar “la complexitat i la diversitat de la cultura catalana d’avui, amb voluntat inclusiva”, diversos signants han llegit el manifest en castellà, aranès, anglès, francès, alemany i italià. Entre els assistents, han destacat noms de tots els àmbits de la cultura del país com els directors Isona Passola o Joan Lluís Bozzo, els actors Sílvia Bel, Joel Joan o Clara Segura o músics reconeguts internacionalment com Jordi Savall.De la pantalla o el teatre, fins a la literatura, la música, la cuina, el cinema, la fotografia o la il·lustració... Tots els sectors culturals del país s'han manifestat a favor de la crida a la democràcia i han demanat el vot pel referèndum del proper 1 d'octubre.