Amb aquesta iniciativa, l'ANC i Òmnium fan una crida a la població a convèncer 7 persones cadascú de la importància d’anar a votar el proper diumenge 1 d'octubre. "Si tots portem 7 persones a votar, guanya la democràcia, cau Rajoy", és el lema de la campanya, que detalla 7 accions que cadascú pot fer per "aportar el seu gra de sorra" i fer que l'1-O "sigui un èxit de participació i guanyi la democràcia".Entre els passos a seguir, les entitats recomanen enviar un Whatsapp a tots els contactes preguntant-los si saben on han d'anar a votar o ajudar tothom a localitzar el seu col·legi electoral. Una altra acció passa per identificar persones conegudes que no aniran a votar i parlar-hi per a que hi vagin. "Dissabte recorda a tothom que l'endemà és el gran dia i que, sobretot, cal anar a votar d'hora", afirma el punt 6 de la campanya 'Set de democràcia'. "I diumenge vota ben d'hora de bon matí, fes-te una foto votant i comparteix-la amb tothom a les xarxes socials", resa finalment l'últim punt de l'acció conjunta de l'ANC i Òmnium.Per assabentar-te dels set passos que has de fer per "guanyar la democràcia", visita el següent enllaç: http://7democracia.cat/