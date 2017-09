Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 16:15 h

Josep Batet anuncia que dimiteix per "dignitat personal"

La convocatòria del referèndum de l'1-O i la repressió de l'Estat ha dividit els ajuntaments socialistes. El regidor del PSC a Valls, Josep Batet, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió perquè el partit "no està responent" i "s'hauria d'haver posicionat d'una altra manera".

Josep Batet ha presentat la seva dimissió per "dignitat personal" davant el posicionament del seu partit davant el referèndum i l'actuació del govern i la justícia espanyoles.



El ja exregidor, col·laborador del setmanari escorcollat 'El Vallenc', ha afirmat que està "sota unes sigles on no m’hi sento a gust i la meva ideologia ja no em deixa continuar”. Batet s’havia posicionat a favor del procés en anteriors ocasions.



Tot i que no milita al partit, Batet va acceptar formar part de la llista del PSC en els comicis municipals del 2015 per la seva trajectòria en el món de la cultura popular i tradicional de la ciutat.

