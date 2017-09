Com fer fora els vaixells italians del port on s'allotja la Policia?

El Govern italià podria ordenar la retirada dels vaixells si es produeixen fets greus al poder-se titllar a l'Executiu de còmplice d'una repressió sense precedents.

“È tornato Mussolini?

Egregi Signori,



Vi scriviamo per manifestare la nostra sentita e vibrante protesta per la presenza di tre navi da crociera italiane ancorate nei porti di Barcellona e di Tarragona, nella nostra Regione.



Vi chiederete perché, dal momento che non è affatto insolito che navi passeggeri italiane stazionino nei porti catalani. Purtroppo le navi in questione, appartenenti alle Compagnie Grandi Navi Veloci e Moby, stavolta non sono qui per fini turistici. Infatti sono state “prenotate” dal Governo centrale spagnolo per ospitare migliaia di agenti della Policía Nacional, dislocati qui allo scopo d’impedire il referendum di autodeterminazione della Catalogna, fissato il prossimo 1 d’ottobre.



Vorremmo che consideraste attentamente l’impatto traumatico che su molti Catalani ha causato la scoperta della provenienza italiana di queste navi. È ancora vivo in molti di noi il doloroso ricordo di quando l’Italia mussoliniana collaborò al colpo di stato del Generalísimo Franco, che ha represso nel sangue gli ideali di libertà della nostra Repubblica. Dall’1 aprile del 1939 al 20 novembre del 1975, data della sua morte, nessuna umiliazione è stata risparmiata alla Catalogna e alla sua gente, privata persino dell’uso in pubblico della propria lingua madre, una lingua che era da secoli ufficiale e vanta grandi tradizioni letterarie.



La Repubblica italiana, nata dalla lotta antifascista e da un referendum istituzionale, è anche uno degli stati fondatori dell’Unità Europea, grazie alla lungimiranza di uomini della levatura di De Gasperi e Spinelli, e non può volgere lo sguardo da un’altra parte, rimanendo indifferente alla violazione dei diritti civili che il Governo di Spagna sta operando prepotentemente oggi in Catalogna.



Tenendo in conto delle relazioni storiche, culturali ed economiche che l’Italia e la Catalogna hanno sempre mantenuto, chiediamo al Governo Italiano che intervenga, facendo quanto sia in suo potere per dissociarsi e sconsigliare alle Compagnie suddette l’uso delle proprie navi ai suddetti fini, affinché il nome dell’Italia non venga tristemente associato alla maggiore repressione che, in decenni, sta occorrendo in un paese dell’Europa democratica.

Cordialmente,





'Iniciativa per Occitània' insta al president de la Comissió Europea a frenar "les pràctiques franquistes" de l'estat espanyol



"Per la llibertat i l'estat de dret a Catalunya". D'aquesta manera ha titulat l'associació política, cultural i social 'Iniciativa per Occitàcia' la petició que fa a través de la plataforma 'change.org' al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, on li recorden que "el gobern de Mariano Rajoy ha suspès de facto l'autonomia de Catalunya" sota el pretext de defensar la legalitat.



En el text, es denuncia l'arrest de càrrecs públics per part de l'estat espanyol i la citació dels alcaldes en suport de la celebració del referèndum; així com el "setge" als mitjans de comunicació i alguns partits polítics com la CUP. També s'han referit al "material de vot perseguit per la Guàrdia Civil" i "la censura de l'estat a Internet".



Han assegurat que l'estat espanyol "ha violat els principis universals de la democràcia i de l'estat de dret" i s'han "ressuscitat pràctiques franquistes" i pròpies de la Guerra Civil. D'altra banda, han cridat les personalitats polítiques internacionals a no girar l'esquena a la situació i actuar per a la realització d'un "referèndum sota control internacional". "Senyor Juncker, no pot romandre en silenci si la paraula Europa encara té sentit", han conclòs.



Segons detallen, n'hi hauria prou en copiar i enganxar la carta i enviar-la al Primer ministre d'Itàlia (gentiloni@governo.it), al Ministeri d'Assumptes Exteriors italià (ministero.affariesteri@cert.esteri.it) a l'Ambaixador italià a Madrid (segreamb.ambmadrid@esteri.it) al Consolat italià a Barcelona: (barcellona.info@esteri.it) i a la Cambra de comerç italiana (info@camaraitaliana.com).