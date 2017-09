|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

25 de setembre de 2017, 16.35 h











MARI ANO RAJOY , TONTET INCOMPETENT I IRRESPONSABLE:











HI HA COSES QUE NO ES PODEN SOLUCIONAR NI AMB UN GARROT







NI AMB GUÀRDIA CIVIL







NI AMB BOMBARDEJOS D'AVIACIÓ













DOS EXEMPLES?







SÍ, ARA MATEIX:







PER EXEMPLE LA PÈRDUA DE DIGNITAT QUE SIGNIFICA FER UN ESCANDALOSAMENT GROTESC RIDICUL







UN ALTRE EXEMPLE:







EL . . . F À S T I C . . . QUE VOSALTRES, PILTRAFES FEIXISTES, ENS FEU ALS CATALANS