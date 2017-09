Feixisme, cops d'estat, tortures... per què els Mossos es neguen a obeir Pérez de los Cobos

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

25 de setembre de 2017, 20.27 h

Ni els Mossos ni els catalans hem d'obeir mai un feixista! Per això anirem a votar, per treure'ns de sobra el feixisme espanyol per sempre i viure en un estat democràtic!





"Mai oblidis que tot el que Hitler va fer a Alemanya era legal." (Martín Luther King Jr)

"Never forget that everything Hitler did in Germany was legal." (Martin Luther King Jr.)

Només resten 5 dies per viure en el nostre propi estat democràtic. ||*||

