Trapero planta Pérez de los Cobos en la seva primera reunió per frenar l'1-O

Hi ha anat el número dos dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, a qui el major dels Mossos ha enviat en nom seu

El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, no ha aparegut a la primera trobada organitzada pel coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, designat director de l'operatiu policial contra l'1-O per l'executiu de Rajoy. Trapero ha delegat en el número dos dels Mossos i comissari general de coordinació territorial, Ferran López, la seva presència i la policia de la Generalitat ha anunciat a Twitter que ha assistit a la reunió només "per trasmetre'ls que han sol.licitat a Fiscalia que insti la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya", un òrgan per coordinar les actuacions de diversos cosos de seguretat i que penja de la Junta de Seguretat de Catalunya i no pas del ministeri de l'Interior.

El responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, i el cap de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote, han assistit a la reunió sense cap inconvenient. S'ha celebrat aquesta tarda a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya i ha estat la perfecta escenificació per al missatge que van llençar aquest dissabte tant el conseller de l'Interior, Joaquim Forn, com el major dels Mossos: no accepten l'autoritat de Pérez de los Cobos i l'ordre del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.



Aquest passat cap de setmana, en una reunió a la fiscalia, Romero de Tejada va encarregar la "coordinació" dels diferents cossos policials, a la Secretaria d'Estat de Seguretat encapçalada per Pérez de los Cobos. En aplicació de l'article 38.2 de la llei de forces i cossos de seguretat de l'any 1986, l'estat espanyol ha intentat prendre el control dels Mossos d'Esquadra.



En aquest sentit, el conseller Forn va deixar clar que "no accepta que, sota el paraigua de la coordinació, es pretengui dirigir el cos". Poc després, Trapero va traslladar als agents dels Mossos el fet que no comparteix que una part de l'activitat de la policia catalana sigui "ordenada i tutelada" per un òrgan que depèn del Ministeri de l'Interior i va remarcar que el cos "seguirà mantenint les competències que li són pròpies".

