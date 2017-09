El grup municipal del PDeCAT a Mataró fa un gol als seus socis de Govern socialistes

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 21:20 h

El primer tinent d'alcalde de Mataró (CiU) passa per davant del batlle del PSC i ofereix espais municipals addicionals per l'1-O

El govern de Mataró s'enfronta per la democràcia. El primer tinent d'alcalde del municipi, Joaquim Fernández (CiU), ha ofert a la Generalitat espais municipals que, encara que no puguin ser utilitzats com a col·legis electorals després de la negativa de l'alcalde, David Bote (PSC), es puguin utilitzar com a equipaments addicionals per garantir "el bon funcionament" del referèndum de l'1-O. Un gest que tensa encara més la relació entre ambdòs grups municipals que formen el govern i que ja es troben immersos en una profunda crisi de relacions: de fet, el PDECat de Mataró ha emplaçat fa pocs dies a trencar el pacte que CiU manté des de l'inici del mandat amb el PSC i que va fer alcalde David Bote.







El primer tinent d'alcalde de Mataró, Quim Fernández, i l'alcalde de la ciutat, David Bote, en una imatge d'arxiu

Joaquim Fernández ha escrit una carta adreçada al delegat del Govern, Miquel Àngel Escobar, on reconeix que tot i que no té competències per anar contra la decisió de l'alcalde del PSC, "els atacs contra les llibertats bàsiques que el govern del PP ha perpetrat els darrers dies justifiquen sobradament la decisió". L'escrit ha entrat aquest dilluns per registre a l'Ajuntament i suposa un desavinença més entre els socis del govern sociovergent de Mataró.



El cap de files de CiU a Mataró ha fet doncs un pas de gegant en l'objectiu del partit de facilitar al màxim la celebració del referèndum a la ciutat, tot i l'oposició frontal del seu soci de govern i alcalde, el socialista David Bote. Fernández ha dit que justifica la seva decisió basant-se en l'augment de l'ofensiva del govern espanyol contra l'1-O en els darrers dies.

En concret, Fernández posa a disposició de la Generalitat, espais municipals que depenen de les regidories dels regidors del grup municipal –Cultura, Urbanisme, Promoció Econòmica, Benestar Social i Esports– i si segueix aquesta lògica podria incloure tot tipus d'equipaments culturals i esportius, centres cívics o, fins i tot, les seus de PUMSA i del TecnoCampus. Aquests espais en cap cas serien col·legis electorals, que ja han estat designats per la Generalitat després de la negativa del PSC de posar-ne cap de municipal a disposició de l'1-O; sinó que, segons Fernández, la predisposició és que siguin espais de suport logístic per garantir el bon funcionament del dispositiu del referèndum.

Tot i això, els regidors de CiU són conscients que les seves competències estan delegades per l'alcalde i que una retirada de competències per part del batlle podria evitar aquesta cessió d'espais a la Generalitat. Si això passa, avisen fonts del grup municipal, podria haver-hi conseqüències.

