La Guardia Civil fa una enquesta per trempar i rep un gerro d'aigua freda

26 de setembre de 2017, 05.25 h







La Guàrdia Civil HAURIA D'ENTENDRE que obeir ordres injustes i il.legítimes, fregant la il.legalitat, d'un govern descaradament franquista , els passarà factura.







Tant els catalans com els autèntics demòcrates espanyols, quan vegin un guàrdia civil, conscient o inconscientment pensaran en la "benemèrita" com en un grup de pallassos sense criteri propi i a les ordres del feixisme.







El principi d' "obediència deguda" NO EXIMEIX de la culpabilitat. A Nürenberg va quedar molt clar...