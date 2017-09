La Fiscalia ordena als Mossos requisar urnes, paperetes i llistat de votants l'1-O

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

25 de setembre de 2017, 20.24 h

Uiii! Siii! Quina por! Les dictadures avui dia no fan pas por sinó fàstic! Els Mossos son la policia catalana, i per tant, democràtica! I molt mes eficient que la policia dels espanyols que tot i amagar informació dels gihadistes se'n han sortit.



"Mai oblidis que tot el que Hitler va fer a Alemanya era legal." (Martín Luther King Jr)

"Never forget that everything Hitler did in Germany was legal." (Martin Luther King Jr.)

