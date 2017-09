La Guàrdia Civil censura el web de l'ANC

COMENTARIS

#1 el verdugo del Cid Catalunya Catalunya 25 de setembre de 2017, 23.58 h Feu servir la xarxa Tor per donar pel sac a l'escòria espanyola. El navegador Tor forma part d'una xarxa impossible de rastrejar. El podeu baixar a:



https://www.torproject.org/



En aquest moment es pot visitar la pàgina de la assembles amb Tor. Passeu la info!!!



Srs de l'assembles: passeu aquesta info a tota la vostra base de dades.



A les galeres amb l'estat espanyol! Us destruirem amb urnes de destrucció massiva, merda de país!

