Albert Pla pren el pèl a la caverna espanyola amb una irònica carta sobre l'1-O

"Sabia que la premsa espanyola em faria cas si feia un article ple de mentides i ximpleries"

Fa un gol a molts mitjans espanyols que han fet notícia d'un article satíric del cantant sobre la situació política a Catalunya.

Albert Pla va escriure una carta oberta sobre la situació política de Catalunya. Tot i que el to irònic es percep a l'instant, molts mitjans espanyols se'n van fer ressò i n'han fet notícia.

En declaracions avui a Rac 1, el cantant ha dit que volia sortir als mitjans espanyols i l'única manera era fer "un article mal redactat i ple de mentides i ximpleries". A més a més, Pla ha afirmat haver guanyat 50 euros que es va jugar amb els seus amics si finalment els mitjans espanyols en feien notícia.

El cantant ha sentenciat que la caverna espanyola "està tan desesperada" que ha de recórrer a ell, "que no em volen a cap lloc", ha dit. I ha afegit:"que no tenen prou amb el Serrat?".

Entre moltes coses, l'article deia: 'Ja ningú no està per cançons, i encara menys amb el xàfec que hem d'aguantar els catalans que també ens sentim espanyols. Tinc el cor trencat, em fa mal l'ànima, no entenc res. Em sento com en Patufet sota de la col essent devorat pel bou de l'independentisme. Són pocs però canten molt fort. I els seus càntics m'ensordeixen els records. Records de la meva joventut, de retalls de la meva infància...'

Sabia q si escribia un articulo mal scrito lleno d mntiras y tonterías m lo publicarían tods ls medios españoles — Albert Pla (@albert_pla) 25 de septiembre de 2017

