El vídeo definitiu que destrossa les tesis unionistes sobre la tensió a Catalunya

Gerard Sesé @gerardsese - Des de les espanyes no poden entendre que un moviment revolucionari i de masses sigui pacífic, democràtic, solidari i tolerant. Una de les bases de l'unionisme per acabar amb el procés és donar una imatge de tensió i violència a Catalunya. Les constants provocacions de l'Estat, però, no han donat els fruits esperats i la resposta catalana, des de la CUP fins a Demòcrates, ha estat un exemplar, assossegada i carregada de seny.

El vídeo que ara us mostrem i que s'ha fet viral a la xarxa destrossa dos preceptes que des de la Meseta s'ha intentat inculcar i que, malauradament, molts espanyols s'han cregut a falta d'informacions contrastades. Per una banda demostra la tolerància de l'independentisme. En plena concentració sobiranista, amb estelades per tot arreu a Barcelona, un home es passeja amb una estanquera. El resultat? Res, ho pot fer tranquil·lament sense que ningú l'increpi ni li digui res. Els independentistes, com es pot veure, mantenen una actitud serena i fins i tot d'indiferència.

Per altra banda, el vídeo no només demostra la condescendència catalana sinó que evidencia el tarannà profundament pacífic i no violent del procés. Aquest seria el cop més dur a la caverna i a les clavegueres de l'Estat, que procuren provocar tensions per fer esclatar la revolució dels somriures amb la dels cops de puny. No ho aconseguiran.

