[Vídeo] Acomiaden la Guàrdia Civil enviada a Catalunya com si anés a la guerra

Com a resposta, alguns dels agents els han saludat a través de les finestres dels cotxes o han tocat el clàxon.Aquestes imatges s'han reproduït també en altres punts de la geografia espanyola, els testimonis gràfics de les quals s'han difós a través de les xarxes socials.

Centenars de persones han acomiadat a Huelva la Guàrdia Civil enviada a Catalunya per impedir l'1-O al crit de 'A por ellos'. Entre banderes espanyoles, els concentrats han aplaudit els agents a bord dels seus vehicles.

Captura del vídeo on centenars de persones acomiaden la Guàrdia Civil a Huelva

