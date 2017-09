La policia supera el ridícul: requisa una cinta adhesiva amb estelades a l'aeroport de Barcelona

Així ho explica Victoria Smith, de Leeds, Anglaterra. En una sèrie de piulades narra com al control a l'aeroport del Prat li han requisat (el verb arrencar seria més correcte) una cinta adhesiva que pel costat que no duu la pega estava decorada amb una estelada.

La policia, tal com es veu a la foto, li ha desenganxat bona part de la cinta i l'ha requisat. Victoria explica sorpresa i titllant l'acció "d'escombraria" i "ridícula" que els motius que li han donat els policies del control és que es podria lligar algú amb aquella cinta.

Davant la surrealista situació, l'anglesa explica que va comprar la cinta a Terrassa i que també podia lligar algú amb els cordons de les sabates, per deixar en evidència el fal·laç argument de la policia.





Apparently it was a risk for tying someone up. What utter rubbish!

Apparently we could tie someone up with it.

I could manage that with my shoelaces! Utter rubbish!