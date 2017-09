Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 12:50 h

El secretari del PSC reconeix que diumenge hi haurà "una mobilització important"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, enmig de la divisió del seu partit davant la convocatòria del referèndum, ha alertat l'alcaldessa que participar de la "mobilització" de l'1-O la farà "responsable" si serveix per fer una Declaració Unilateral d'Independència (DUI).

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que si la "mobilització" de l'1-O d'octubre s'utilitza per fer posteriorment una DUI, també en serà "responsable".

Iceta ha lamentat que no descarta aquesta declaració però ha alertat que portaria Catalunya "al desastre". Ha reconegut que el que hi haurà el proper diumenge serà una "mobilització important" de l'independentisme però ha reiterat que no es pot considerar de cap manera un referèndum.

Ha assegurat haver parlat amb dirigents independentistes que coincideixen amb ell en el fet que no es pot declarar la independència en aquestes condicions i els ha instat a "aturar-ho".



Pedro Sánchez adverteix Podem de servir com a "coartada" per a la DUI



El secretari general ha advertit Podem que si animen a la participació poden convertir-se en "coartada" dels sobiranistes per declarar unilateralment la independència.



El líder dels socialistes considera que en les darreres setmanes "han sobrat amenaces i retrets i ha faltat diàleg". I ha demanat "prudència i mesura al govern espanyol i al fiscal general de l'Estat davant l'1-O.



Sánchez, a més, diu que el PSOE no "entrarà en dialèctiques de confrontació de blocs".

