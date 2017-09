El Govern esquiva la Guardia Civil i comença a enviar notificacions als membres de les meses electorals

Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 12:20 h

Marta Rovira confirma que encara "no han acabat d'arribar totes"

Malgrat els registres i la macrooperació de la Guardia Civil per evitar el referèndum del 1-O, el govern ha començat a enviar les notificacions als membres de les meses electorals per l'1-O.

La secretària general d'ERC i diputada de JxSí, Marta Rovira, intervé a l'acte al teatre L'Atlàntida de Vic. © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha confirmat aquest matí que les notificacions als membres de les meses electorals del referèndum ja s'han començat a enviar.La diputada de Junts pel Sí ha reiterat que "estan arribant algunes notificacions, però no han acabat d'arribar totes". Tot i això, la secretària general d'ERC no ha concretat com s'haurien fet arribar les notificacions, en plena acció de la Guardia Civil per aturar els preparatius i la logística de l'1-O.Fa justament una setmana, un ampli desplegament de la Guardia Civil registrava la seu de l'empresa de missatgeria Unipost a Terrassa a la recerca de material relacional amb el referèndum de l'1-O, on haurien trobat un nombre encara indeterminat de notificacions per a les meses electorals de l'1-O.