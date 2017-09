[Vídeo] Un discurs de Rajoy del 2006 dilapida l'actual argumentari unionista

Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 13:35 h

Defensava la celebració d'un referèndum a Catalunya

Gerard Sesé @gerardsese - L'hemeroteca no perdona i torna a posar en evidència els polítics. En aquest cas, no és la primera vegada que el president d'Espanya entra en contradicció amb sí mateix quan es revisa el seu argumentari passat durant la seva llarga i dilatada carrera com ostentant càrrecs polítics. Així és com defensava l'actual president de l'Estat espanyol i màxim responsable de la repressió que viu Catalunya un referèndum al Principat.

L'any 2006, La Sexta recorda com Mariano Rajoy feia un discurs al Congreso on demanava amb determinació i fervor la celebració d'un referèndum a Catalunya sobre l'Estatut i defensava la celebració d'aquests tipus de consultes: "Quan els ciutadans demanen un referèndum, la resposta no pot ser: tranquils, no passa res. Quina broma és aquesta?". Tot el que deia es troba a l'extrem oposat de què ara defensa: "davant una demanda tan legítima, amb un suport tan vigorós, no podien imaginar que un govern democràtic el rebutgi".