Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 14:05 h

El president de la Generalitat confirma que l'endemà de l'1-O hi haurà una apel·lació formal al diàleg amb l'estat espanyol i amb la UE

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat en una entrevista a la televisió francesa LCI que "l'1-O hi haurà un referèndum" i que el govern català ha "previst alternatives" en cas que "l'Estat vulgui impedir-lo".

Entrevistat per un dels presentadors més reconeguts de França, David Pujadas, el president de la Generalitat ha reiterat que el govern català té "totes les eines" per fer el referèndum i que "el més important és que els ciutadans tenen la voluntat de participar-hi, de votar i d'expressar-se". "Són els ciutadans qui fan el referèndum", ha dit.



Puigdemont s'ha compromès a "respectar el resultat" i ha dit que "si la voluntat dels catalans és ser un país independent, evidentment Catalunya començarà a caminar com un estat independent". "L'endemà del referèndum hi haurà una apel·lació formal al diàleg amb l'estat espanyol i amb la UE", ha afirmat.



El president ha remarcat que "la violència no és una opció per a Catalunya" i s'ha mostrat preocupat perquè s'estigui "naturalitzant la repressió antidemocràtica". "És molt greu que hi hagi el risc d'anar a la presó per voler fer un referèndum", ha dit.



Durant l'entrevista, el president de la Generalitat ha dit que el govern català vol "acordar i dialogar amb l'Estat" i que, a partir del 2 d'octubre, "serà fonamental que l'Estat espanyol escolti per posar-se d'acord en com portar a terme la transició".



La participació

Preguntat per la participació mínima que hauria de tenir el referèndum, Puigdemont ha afirmat que "la legislació espanyola no fixa cap mínim", però que el govern català hauria "acceptat la fixació d'un mínim si hi hagués hagut un acord amb Madrid per fer el referèndum".



El president de la Generalitat també ha recordat que el govern català va voler acordar la data, la pregunta i la participació mínima en el referèndum, però "la resposta ha estat sempre 'no'".

Pel que fa a les darreres accions del govern espanyol per impedir el referèndum, Puigdemont ha dit que "la repressió que hi ha a Catalunya, la limitació de la llibertat d'expressió i, fins i tot, de reunió no són acceptables en el marc de la Unió Europea".



Dins o fora la UE?



En relació amb la permanència a la Unió Europea, Puigdemont ha recordat que els catalans ja tenen la "ciutadania europea" i que "no és fàcil renunciar-hi". "Existeix una paradoxa, per impedir que Catalunya formi part de la Unió Europea, prèviament caldria que se la reconegués com un estat independent", ha assegurat.

Puigdemont ha remarcat que la independència "no és una qüestió d'egoisme" i que la voluntat del govern català no és "girar l'esquena a Espanya".



Finalment, el president de la Generalitat ha subratllat que Catalunya està "compromesa" amb "el desenvolupament de les regions més pobres i menys afavorides d'Espanya", però aquesta contribució hauria de ser d'una manera "sostenible". "L'egoisme no forma part de la tradició catalana", ha dit.

Notícies relacionades