La Comissió Europea justifica el tancament de webs a favor del referèndum

Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 14:35 h

Periodistes internacionals pregunten a la roda de premsa de la CE si no ho considera un '"atac a la llibertat d'expressió" i comparen la situació de l'Estat amb Turquia

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El portaveu de la Comissió Europea (CE), Margaritis Schinas, ha indicat aquest dimarts que el tancament de pàgines web a favor del referèndum de Catalunya, com la clausura dilluns al vespre per part de la Guàrdia Civil del web de l'ANC, es troba dins de la "legalitat".

Preguntat per diversos periodistes a Brussel·les durant la roda de premsa diària a la Comissió Europea, el portaveu ha justificat que les mesures adoptades "han estat ordenades per jutges en un context específic" i ha reiterat que la Comissió no té "competències" o "veu" quan es tracta de l'ordre constitucional d'un estat membre.



"No podem improvisar competències que no tenim", ha conclòs. Davant la resposta de Schinas, diversos corresponsals internacionals han preguntat al portaveu si el tancament de webs o la persecució a mitjans de comunicació, "independentment de si és pel referèndum", no és "un atac a la llibertat d'expressió".



En aquest sentit fins i tot han comparat les actuacions per part de les autoritats espanyoles a Catalunya amb Turquia.



Amb tot, Schinas no s'ha volgut pronunciar i ha indicat que "tothom és lliure de tenir la seva opinió al respecte".

Notícies relacionades