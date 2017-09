El Síndic de Greuges condemna l'abús de la Fiscalia davant l'1-O

Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 15:15 h

Ribó veu "desproporcionat" tancar webs, citar a declarar alcaldes o perseguir penalment algú per organitzar un referèndum

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha considerat aquest dimarts al migdia que la fiscalia "s'extralimita en les seves funcions" en seguir investigant la convocatòria del referèndum, que assegura, "no és delicte".

Ribó sentencia que el fiscal "s'extralimita" en investigar causes ja judicialitzades i designar un coordinador policial. En aquesta línia, considera poc adequat a la llei, que sigui el ministeri públic qui designi un càrrec polític com a coordinador de tots els cossos policials.Segons el Síndic, hi ha hagut certa "desproporció" en perseguir per la via penal la convocatòria del referèndum, que des del 2005 no és delicte, així com el tancament de pàgines web o la persecució de cartells penjats per particulars.També ha recordat que en cap cas, estaria justificat que les tasques de manteniment de la seguretat i l’ordre públic haguessin de quedar a les ordres del Ministeri de l’Interior per decisió d’un fiscal, ja que l'Estatut d'Autonomia del 2006 atribueix el comandament màxim dels Mossos a la Generalitat i que l'òrgan de coordinació és la Junta de SeguretatEl Síndic ha destacat que tothom que tingui queixes o consultes relacionades amb els esdeveniments polítics dels últims dies pot presentar-les via web a www.sindic.cat, per telèfon o presencialment a la seu de la institució, al passeig de Lluís Companys, 7, de Barcelona.