Els Mossos fan el llit a la Fiscalia

26 de setembre de 2017, 17.21 h





Ah! i per arrodonir el #4 :





Si TOTS els catalans hem de desobeir, QUI MILLOR QUE ELS EN TEORIA VALENTS MOSSOS D'ESQUADRA AL SERVEI DEL NOSTRE POBLE, PER A DONAR EXEMPLE?







O és que dins del cos de Mossos d'Esquadra hi ha massa esPPanyolista que aprova la conducta NAZI del govern esPPanyol?







Si n'hi ha d'aquests, EXIGIM que un cop siem independents SE'LS DEPURI , EXPULSANT-LOS SENSE INDEMNITZACIÓ per no haver sabut defensar el POBLE al qual havien de SERVIR.