La Universitat de Lleida dóna suport a l'1-O

El Claustre força la direcció a posicionar-se al costat de la celebració del referèndum, després d'un intens debat

La Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat una declaració institucional de suport al referèndum de l'1 d'octubre i de rebuig a la repressió judicial i policial contra les institucions i catalanes i els seus representants, en el marc del Claustre extraordinari convocat pel rector Roberto Fernández que s'ha celebrat aquest dimarts per analitzar la situació que viu Catalunya.

Després d'un intens debat, el Claustre de la UdL ha forçat la direcció de la universitat lleidatana a posicionar-se al costat de la celebració de l'1-O, malgrat el vot contrari de Fernández i de l'equip rectoral.



Per contra, el Claustre ha rebutjat sumar-se a la vaga a les universitats catalanes convocada pels dies 28 i 29. Des d'Universitats per la República i el SEPC, però, sí han fet una crida a secundar-la aquest dimecres a la Universitat de Lleida, tenint en compte que dijous és festiu a la capital del Segrià.



Tancats a la UdL



Una trentena d'estudiants ha passat la nit a la UdL en la tancada indefinida que porten a terme per donar suport al referèndum de l'1 d'octubre.



El Claustre extraordinari celebrat a petició del rector Roberto Fernández ha donat llum verda aquest dimarts a una declaració institucional amb què la Universitat de Lleida explicita el seu suport explícit al referèndum de l'1-O, per 79 vots a favor, 23 en contra, 9 abstencions i 3 nuls. La votació del text definitiu, després de la incorporació de les esmenes aprovades, s'ha fet de forma secreta, ja que així ho ha demanat una representant de l'equip rectoral.

Una de les esmenes aprovades prèviament ha estat la presentada per la professora de la Facultat de Dret i Economia, Maria Àngels Cabasés, en què demanava incorporar en el text proposat inicialment per l'equip rectoral el suport de la UdL "a la celebració del referèndum del dia 1 d'octubre com a eina per poder exercir el dret del poble català per decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu".

UdL, l'única que rebutja el Pacte Nacional pel Referèndum

En aquest cas la votació de l'esmena s'ha fet a mà alçada i ha obtingut 60 vots favorables, per 34 en contra i 9 abstencions. Els membres de l'equip rectoral, encapçalats per Fernández, han votat en contra però davant el suport majoritari del Claustre han hagut d'acceptar la incorporació del punt al redactat definitiu.

Cal tenir en compte que la UdL és l'única universitat del país que va rebutjar adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum, després que així ho decidís el Consell de govern de la Universitat de Lleida. Durant el Claustre d'aquest dimarts, s'han sentit diferents contràries i en defensa de l'1-O, que és el punt que ha generat un debat més intens.



El rector assumeix el resultat



Finalment, el rector Roberto Fernández ha manifestat que "assumeix el resultat de la declaració del Claustre" i ha assegurat que "actuarà sempre en conseqüència al que la voluntat representativa de la UdL ha expressat en tot allò que sigui derivat i convenient, sempre que no siguin qüestions que afectin la mateixa legalitat del rector i que el puguin portar a mals majors".

Al marge del suport del Claustre de la UdL a l'1-O, la declaració institucional "denuncia i condemna rotundament la detenció i la imputació de càrrecs penals a persones, moltes d'elles servidores públiques en l'exercici de les seves funcions, que estan complint l'encàrrec del Parlament de l'organització del referèndum de l'1-O" i rebutja "qualsevol intent d'impulsar processos judicials generalitzats".



Així mateix, el text fa una condemna "sense pal·liatius" de "l'ús de la intimidació i l'arbitrarietat com a eines de substitució i supressió del debat polític" i considera que "el desplegament desproporcionat de forces policials no resoldrà el conflicte polític present a Catalunya".



A la vegada, la declaració expressa el ple suport i la solidaritat amb la representant de la comunitat universitària de la UdL "afectada per haver format part de la Sindicatura Electoral".

El Claustre rebutja sumar-s'hi





Declaració institucional de la Universitat de Lleida aprovada en Claustre extraordinari per prop del 70% dels vots. https://t.co/gikAdPLKz0 pic.twitter.com/AgWIMoU259 — UdL Informació (@UdL_info) September 26, 2017 Per contra, el Claustre ha rebutjat l'esmena d'Universitats per la república en què aquesta plataforma reclamava l'adhesió de la comunitat universitària de la UdL a la vaga convocada a les universitats catalanes pels dies 28 i 29 de setembre per donar suport al referèndum de l'1-O i per denunciar la repressió de l'Estat a les institucions i autoritats del país.

Tot i això, des d'Universitats per la república, així com des del SEPC, s'ha fet una crida a estudiants, professorat i PAS a sumar-s'hi. A la UdL, però, la vaga es durà a terme aquest dimecres, 27 de setembre, pel fet que el dijous 28 se celebra Sant Miquel i és festiu local a la ciutat de Lleida.



D'altra banda, aquesta nit una trentena d'estudiants ha passat la nit a l'edifici del Rectorat de la UdL, en el marc de la tancada indefinida que han convocat des d'Universitats per la república en suport al referèndum de l'1-O.

