[Vídeo] L'editorial en castellà d'Antoni Bassas que no publicarà cap mitjà espanyol

El periodista Antoni Bassas ha dedicat l'editorial que fa cada dia a tots aquells ciutadans que han cantat "a por ellos" a la Guardia Civil en el moment que els acomiadaven. Els agents desfilaven per anar cap a Catalunya i intentar aturar l'1 d'octubre entre crits i eufòria de la gent, com si anessin a la guerra. Bassas ha volgut fer la seva reflexió en castellà però segur que cap mitjà espanyol se'n farà ressò.

Aquesta és l'editorial que tot mitjà espanyol d'ètica i moral democràtica hauria d'haver fet després que ahir es publiquessin diferents vídeos a la xarxa on es podia veure l'eufòria i exaltació que desperta l'enviament de tropes espanyoles a Catalunya.

Bassas reflexiona i els diu en castellà: "Si existeix un 'a por ellos' vol dir que existeix un 'nosotros" deixant entendre que aquesta gent ja dona per feta la diferència entre catalans i espanyoles. "És com tractar-nos d'estrangers" afirma. A més, els recorda "aquestes actituds no seduiran els catalans per seguir estant com estan".

A més, per acabar, també acabava amb una dobla argumentació: per una banda cita la banda terrorista ETA i pensa "mai havíem vist un acte així abans". D'altra banda, també recorda que molts dels catalans que volen votar, aquests "ellos" són fills d'immigrants espanyols que viuen a Catalunya.

