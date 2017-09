Demanen retirar al govern espanyol el dret a vot en les institucions europees si impedeix l'1-O

Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 17:30 h

Grups i personalitats sobiranistes envien un escrit a la Comissió Europea i al Parlament Europeu per denunciar l'autoritarisme de l'estat espanyol a Catalunya

ACN Barcelona .- Aplicar el tractat vigent i, fins i tot, "suspendre el dret de vot" del govern espanyol a Brussel•les. Això han demanat per escrit diverses entitats i personalitats sobiranistes a la Comissió Europea i el Parlament Europeu per tal que actuï amb urgència davant l'estat de setge implantat per l'estat espanyol amb la intenció de frenar el referèndum de l'1-O: s'ha demanat una "sol·licitud amb urgència" de suspensió del dret a vot "del cap del govern espanyol o els seus representants a les institucions europees" mentre "segueixi la crisi creada per la negativa de l'estat espanyol a facilitar la celebració del referèndum d'autodeterminació".

L'escrit està impulsat per Socialistes pel Sí amb el suport de Solidaritat Catalana per la Independència, Súmate, la Comissió de la Dignitat, la Intersindical CCOO per la Independència, el Grup d'Estudis Polítics, CADCI, Patriotes de Catalunya, o Drassanes per la República. També el signen particulars, com és el cas de l'advocat i jurista Pau Miserachs, Coordinador Territorial a Barcelona de MES Moviment d'Esquerres i membre de Plataforma d'Esquerres per la Independència, que inclou membres de diferents forces polítiques (des de socialdemòcrates fins a integrants d'ERC i la CUP, així com sindicats i entitats sobiranistes).



Miserachs ha denunciat davant els mitjans de comunicació una "violació clara i flagrant dels valors i principis" del Tractat de Lisboa i ha reivindicat el dret "del poble català a l'exercici de la democràcia directa". El jurista ha estat especialment crític amb el president del govern espanyol: "El problema ara a Espanya es diu Mariano Rajoy", ha sentenciat. També ha lamentat l'actitut còmplice del PSC davant el conflicte dient que s'ha convertit "en una sucursal del PSOE". "I això no va a favor de Catalunya", ha afegit.



Un "tractat de pau, amistat bon veïnatge i cooperació" amb la futura República Catalana



A la carta, que consta de dotze pàgines, també s'insta a proposar un "tractat de pau, amistat bon veïnatge i cooperació amb la República Catalana independent de l'Estat, en cas de la victòria del 'Sí'" a l'1-O. Miserachs ha recordat que tractats com aquest el manté Espanya amb països com Andorra.

En aquest sentit, els sol·licitants denuncien que l'executiu de Rajoy està comenten una "violació flagrant" dels principis i valors de la Unió Europea que es contemplen als articles 2 i 7 del Tractat de Lisboa de 2007. Entre d'altres, l'article 2 contempla que la Unió Europea "es fonamenta en els valors i el respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'estat de dret i els respecte dels drets humans, inclosos els drets a les persones que pertanyen a minories". Part de la normativa es sosté en tractats internacionals que han estat subscrits per l'estat espanyol, com el que contempla "el dret dels pobles a l'autodeterminació".



L'ús de cossos de seguretat amb competències que no els pertoca, "inadmissible"



A banda de l'incompliment d'aquests i altres principis, els signants, a més, troben "inadmissible" l'ús de cossos de seguretat, com és el cas de la Guàrdia Civil, en competències que no els pertoca a indrets on tenen la seva pròpia policia, com és el cas de Catalunya. "És un error que hi hagi querelles d'oficials de la Guàrdia Civil contra responsables del procés", ha apuntat Miserachs. "El que haurien de fer és demanar explicacions al govern espanyol perquè els estan obligant a infringir la llei que regula els drets i deures de la pròpia Guàrdia Civil", ha afegit. "És una greu infracció legal, i enlloc de queixar-se del que estan fent a Catalunya, el que haurien de fer és preguntar-se 'Què hi fem a Catalunya?' Perquè no tenen cap justificació per ser-hi", ha subratllat el coordinador de MES Moviment d'Esquerres a Barcelona.

Per la seva part, Ramon Vinyals, del Grup d'Estudis Polítics, considera que "la Constitución Espanyola actual és gairebé il·legal, perquè ha servit per "blindar"la Llei d'Amnistia sorgida en acabar la dictadura i que ha estat "l'origen de tots els mals". L'exdiputat d'ERC i destacat membre de la lògia maçònica és del parer que "Espanya té un problema moral i jurídic", motivat per no haver superat capítols pendents del pas del règim franquista a la democràcia.



L'autoritarisme de Madrid



Miserachs ha anat més enllà dient que des de Madrid s'està aplicant un "sistema autoritari que va cap a la recuperació del sistema dictatorial". Un sistema, segons ha dit el jurista "del que tots vam marxar l'any 1975". Tot i així, ha puntualitzat que "alguns s'hi van quedar" amb aquesta manera de fer i manar. "Són els 'cadells del franquisme' els qui ara estan organitzat aquest problema", ha apuntat.

L'advocat ha lamentat el tarannà "regressiu, involucionista i antidemocràtic" que s'està inculcant. "No es pot anar d'aquesta manera i acomiadar els expedicionaris que van a Catalunya amb crits de 'A por ellos, Oé, Oé'", ha destacat. "És inadmissible que els serveis policials, que han d'actuar acomplint l'article 104 de la Constitució en la defensar dels drets i llibertats de tots els ciutadans sense discriminacions ni exclusions es dediquin a dir 'A por ellos'; Això és una vergonya internacional", ha reblat. "El problema no som els catalans", ha prosseguit. "El problema ara a Espanya es diu Mariano Rajoy i convé que la gent ho sàpiga", ha conclòs Pau Miserachs.

