Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 18:30 h

La formació anticapitalista assegura que "està tot calculat perquè s'obrin els col·legis"

La integrant del Secretariat Nacional de la CUP Aida Sanuy ha assegurat que el pròxim 1 d'octubre els catalans votaran en un referèndum independentista, "encara que empresonin als 72 diputats" i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "En posarem uns altres", ha afirmat, per precisar que està "tot calculat perquè s'obrin els col·legis" diumenge que ve.

Etiquetes 1-O, Catalunya, CUP, independència, Pais Basc, referèndum, Sortu

En una conferència organitzada al campus de la UPV/EHU de Leioa (Biscaia) per Ernai, joventuts de Sortu, Sanuy ha estat acompanyada pel secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha explicat que la seva coalició plantejarà als Parlaments basc i navarrès "el reconeixement de la República catalana" des del "minut u" en què es proclami.

La representant de l'Executiva de la CUP ha manifestat que el referèndum se celebrarà "sí o sí", i ha destacat que l'Estat espanyol "no té possibilitats de frenar el referèndum". "Poden portar a tota la Policia a Catalunya. No ho podran parar, ho saben, ho tenen molt clar i, per això, actuen aquestes setmanes com actuen. Nosaltres votarem, ho tenim molt clar. L'1 d'octubre hi haurà urnes a Catalunya. Ja poden buscar-les on vulguin, les urnes estaran als col·legis, i ho saben", ha afegit.

En aquesta línia, ha apuntat que, si l'1-O "guanya el sí en les urnes, a Catalunya es proclamarà, al cap de 48 hores, la independència", com es va aprovar al Parlament.

