CCOO posa en marxa un servei d'assessorament per l'1-O

El sindicat ha començat a rebre consultes de treballadors al voltant de la seva feina el dia del referèndum

CCOO ha començat a rebre consultes de treballadors i treballadores entorn de la seva feina i l'u d'octubre. "Estem en una situació molt volàtil, molt complexa i de gran incertesa, no exempta de riscos per causa del procés de repressió iniciat des del govern del PP", asseguren des del sindicat.

Així, tal com detallen, CCOO vol garantir una resposta de qualitat en l'assessorament sindical i jurídic de l'afiliació, que ha de tenir rapidesa, coherència i precisió en la comunicació. Per aquest motiu, el sindicat ha posat en marxa un assessorament per a l'1-O, on "exerceix el seu compromís amb l'afiliació en temes de caràcter laboral i amb les llibertats democràtiques".

Amb aquesta voluntat, CCOO ha posat en marxa un equip de treball amb assessors sindicals i jurídics , un mecanisme de consulta i un de coordinació amb totes les organitzacions federatives i territorials.

