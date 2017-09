Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 19:30 h

En canvi, censura un acte de Córdoba perquè va tenir lloc dins de la mateixa comissaria

El Gobierno "respecta absolutament" les "manifestacions de ciutadans" que s'han concentrat als voltants d'algunes comissaries i quarters de la Guàrdia Civil per "expressar el seu afecte als agents "que han de complir amb el mandat del Tribunal Constitucional de no permetre la celebració del referèndum il·legal de Catalunya", segons un comunicat del Ministeri de l'Interior.

Són casos com els de Huelva o Cádiz, on els agents van ser acomiadats al crit de "a por ellos", aplaudiments i banderes espanyoles. Segons el Ministeri de l'Interior, són "manifestacions espontànies" que el govern espanyol "no entra a valorar".En canvi, el Ministeri es mostra "totalment en desacord" amb un acte que va tenir lloc a la comissaria de Campo Madre de Dios, a Córdoba, on "de manera formal i dins de la instal·lació policial" es va acomiadar un grup d'agents amb aplaudiments."Fets com aquest" –és a dir dins de les comissaries- "no es tornaran a repetir", apunta el comunicat.