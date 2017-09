La Fiscalia ordena als Mossos precintar els col·legis electorals

Última actualització Dimarts, 26 de setembre de 2017 20:15 h

El ministeri públic es reserva l'opció de demanar la col·laboració de les policies locals i els cossos estatals

La Fiscalia Superior de Catalunya ha enviat una ordre als Mossos d'Esquadra perquè precintin els col·legis electorals abans del dissabte 30 de setembre i fins a les 21.00 hores del diumenge 1 d'octubre.

En l'ordre, el ministeri públic demana que es desallotgin les persones que estiguin dins del punt de votació, identificant els responsables i els "participants de l'ocupació", així com decomissar el material destinat a la votació. A més, en el cas de locals grans, la Fiscalia demana que el dispositiu policial eviti la votació en un altre lloc de l'establiment o les seves immediacions, fins a "un radi de seguretat de 100 metres".



El ministeri públic es reserva l'opció de demanar la col·laboració també de policies locals, la Guàrdia Civil i la policia espanyola.



En la instrucció, el fiscal superior, José María Romero de Tejada, diu que "malgrat" el decomís d'"instruments, efectes i eines preordenades a la realització del referèndum" suspès pel TC, i que ha comportat limitar les possibilitats de celebrar-lo "amb tota la seva amplitud", s'han produït "crides i convocatòries per la celebració d'actes" per fer el referèndum.



Precintar locals via ordre judicial

Per això, justifica l'ordre concreta als Mossos que precintin els locals i decomissin el material electoral, "especialment urnes, equips informàtics, paperetes i documentació o propaganda electoral".



El precinte "haurà de ser visible i efectiu, utilitzant materials que garanteixin la inviolabilitat del segellat i un cartell que adverteixi de la responsabilitat penal en cas de violentar-lo". En cada cas la policia ha de fer un atestat i vigilar la integritat dels precintes, i informar a la fiscalia si els precintes es vulneren. Si es tornen a ocupar els locals, la policia catalana haurà de fer un nou atestat i es repetiran les operacions de decomís de material i identificació de responsables.

En l'escrit, el ministeri públic recorda que la constitució de les meses està prevista a les 7.30 hores del diumenge, i per tal de "prevenir la conformació de les votacions i com a mitjà de prevenir també problemes posteriors d'ordre públic, mitjançant un dispositiu específic en cada punt de votació a desplegar abans de l'hora citada, s'haurà d'impedir l'accés als responsables de la conformació de la mesa, disposant un ampli dispositiu, amb la necessària assignació de recursos humans i materials, per impedir l'entrada en el punt de votació així com la conformació de la mesa i la resta de tasques prèvies a la votació". També s'haurà d'identificar els responsables i "participants" i decomissar el material electoral.



Què passa si l'edifici és més gran?

A més, quan el local de votació estigui dins d'un edifici més ampli, el dispositiu policial haurà d'evitar igualment que es faci la votació en algun altre punt de l'edifici o "a les seves immediacions, inclosa la via pública, fins a un radi de seguretat de 100 metres del local designat".

La fiscalia autoritza els Mossos a "requerir l'auxili i col·laboració de les policies locals". Si aquesta col·laboració no fos suficient, els Mossos també podran sol·licitar, especialment l'1 d'octubre, els "suports necessaris" dels agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, "sense perjudici que aquesta fiscalia emeti les ordres i instruccions procedents".

Per últim, la fiscalia demana a la policia catalana que informi abans de les 9 del matí del diumenge dels punts de votació "degudament tancats" i també aquells que hagin estat ocupats per fer-hi les votacions.

