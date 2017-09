Resistir és vèncer: quan la por desapareix

Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 05:00 h

A cinc dies pel referèndum l'escenari és favorable al referèndum

ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- Volien fer tanta por, tanta por, tanta por, que al final han esdevingut una caricatura graciosa. L'escenari polític, a cinc dies del referèndum, és molt favorable als interessos de la Generalitat. Mentre uns celebren la victòria estèril de requisar nou milions de paperetes, fàcilment substituïbles, els altres tenen el cens, els col·legis electorals i les urnes.

La meva àvia em recomanava fa una setmana que vigilés, que amb la feina de periodista i amb la defensa explícita que sempre he fet del referèndum evités problemes. És normal, el seu marc mental viu el record dels quasi quaranta anys de franquisme. La imatge de sa mare, republicana i catalanista, fent estraperlo per aixecar una família orfe de pare en un context de postguerra, juntament amb el silenci polític i cultural per evitar l'empresonament, ha creat en ella la sensació, sovint poc equivocada, que és millor no dir segons què per no tenir problemes. Amb l'anunci de l'arribada de més agents de la Guàrdia Civil a Catalunya, va recuperar sensacions de fa més de quaranta anys. Amb el vaixell del Piolín, la cosa ja va canviar.

Veure milers de catalans al carrer davant del Departament d'Economia defensant els detinguts va despertar en ella la sensació que, aquest cop, la cohesió popular pot rebatre l'amenaça. Contemplar com cobreixen i descobreixen el Piolín del vaixell li va fer gràcia. Diumenge ja canviava el discurs, ja no tenia por.

Diu el lema que resistir és vèncer, i és la resistència la que fa possible que tot un Estat tremoli davant una urna. Les escenes pseudomilitars, amb les quals acomiaden els agents de la Guàrdia Civil que semblen preparar-se per la guerra, denoten l'analfabetisme sobre la situació catalana. Entenen Catalunya com la terra del caos, el rebel sense causa que és capaç d'inventar-se un idioma per, simplement, fotre. Pesats per naturalesa, sempre reclamen la independència, malgasten el seu esforç per comprendre què passa amb el mantra de l'adoctrinament: el ciutadà català, a diferència de l'espanyol, no té criteri propi.

La resistència ens ha dut a un moment de la història on ja no hi ha por, som on som per voluntat popular. Els personalismes polítics moren sense desestructurar el moviment. No hi ha por, hi ha il·lusió. Riem, perquè la democràcia és invencible.

