Les claus de Julian Assange sobre com evitar l'estat de setge a la xarxa

Més enllà del referèndum



Sobre per què s'ha involucrat tant en el procés, Assange ha volgut aclarir que no es posiciona per cap de les dues opcions: "No tinc una visió sobre la independència, la clau és que és el poble català qui ha de decidir-ho". La seva única preocupació, ha conclòs, és que no es reprimeixi i assetgi la població.



En relació amb això, també ha declarat tenir certes sospites que la repressió a la societat catalana no cessarà fàcilment. "Ja estem assistint a atacs contra organitzacions que difonen informació del referèndum, i l'Estat ja està preparat per a una interferència física, com demostra aquest ridícul vaixell al port ". "Rajoy està intentant convertir això en un conflicte violent, però està sent pacífic i cal que segueixi així", ha dit el fundador de Wikileaks. De fet, ha assegurat que des de fa temps temia que es produís una “escalada repressiva com l’actual” a través de la censura a la xarxa, l’espionatge de la població, arrestos, o el desplegament de la policia i la Guàrdia Civil. En aquest sentit, ha destacat que el perfil de les persones detingudes durant les darreres setmanes estigui molt relacionat amb l’organització del referèndum, la comunicació i la crida al vot. “Es tracta d'un conflicte entre la capacitat de l’Estat català i de la gent d’organitzar-se i les de l’Estat espanyol de desorganitzar l’organització catalana”, ha sentenciat.Allò que més tem el govern de Rajoy segons Julian Assange no és que els catalans expressin la seva opinió, sinó que la resta del món l'escolti, vulnerant a banda del dret a la llibertat d'expressió el dret a la informació. Diu l'expert en ciberseguretat que l'estat espanyol sempre ha volgut "tancar Catalunya dins una ampolla" per controlar les seves interaccions però la revolució tecnològica i la lliure circulació de persones dins la Unió Europea ja no ho fan possible.

L'expert en ciberseguretat ha considerat una possibilitat molt factible que el govern de Mariano Rajoy ordeni un bloqueig total d'Internet a Catalunya. "És possible que l'estat espanyol bloquegi Internet i estic segur que des del CNI ja ho estan pensant", ha afirmat. Davant aquesta amenaça, ha instat els catalans a encriptar les seves comunicacions per "superar la censura" i a utilitzar xarxes privades virtuals (VPN, per les seves sigles en anglès). En aquest sentit, ha recomanat les aplicacions FireChat o Signal i ha insistit en que "qualsevol persona pot utilitzar-les" i en el fet que cal descarregar-les abans de la intervenció de la xarxa per part de l'estat espanyol. "Preservar la capacitat d’organitzar-se de forma autònoma" és clau."Allò més important que podeu fer per anar contra la repressió és assegurar les comunicacions", ha dit al públic, a qui ha demanat anar un pas per davant dels cossos de seguretat espanyols. "Si et protegeixes a tu, protegeixes els teus amics, la teva comunitat i això et repercuteix de nou", ha assegurat després de deixar clar que el govern tindria sinó "molt fàcil enderrocar l'estructura de la societat catalana". De fet, ha fet una crida als universitaris a "ensenyar" a la resta de la població com mantenir una comunicació segura i a desenvolupar una aplicació per poder votar telemàticament en un futur. Aquest darrer consell -de fet- ha estat en resposta a un estudiant que li ha demanat si aquesta possibilitat podria solucionar el problema actual pel que fa a la persecució per part de l'estat espanyol d'urnes i paperetes: "el problema és que es tracta d'una qüestió massa tècnica i intentarien desacreditar-la políticament", ha advertit.Assange, que ha equiparat l'estat espanyol amb la Xina i altres estats autoritaris del món que "censuren les comunicacions", també ha alertat els catalans que agències de seguretat d'altres països estan en connexió permanent amb el govern de Rajoy per fer-li arribar "la informació que intercepten". "Si segueix aquest camí espero que Catalunya resisteixi i que la resta d'Espanya eviti que Rajoy suprimeixi les llibertats", ha demanat.En aquest sentit, ha alertat que Catalunya viu un procés de repressió per part d'uns serveis d’intel·ligència que utilitzen mètodes de vigilància massiva "contra gent que només vol comunicar els seus desitjos polítics”. Per tot això, ha remarcat la importància que "la població en conjunt" pugui "observar, entendre i actuar" abans que l'estat espanyol i no només reaccionar als seus atacs, ja que ells juguen amb "l'avantatge de la vigilància electrònica".