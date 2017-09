La CGT de Catalunya convoca vaga general a Catalunya

Que volen aquesta gent Que truquen de matinada Que truquen de matinada

27 de setembre de 2017, 13.12 h

No ens ho poden impedir, jo anire a votar, i tots hauriem de fer el mateix. El disapte ja hi haura representans, i periodistes de tot Europa, per això ho volen fer avans de disapte...el dumenge no retiraran cap urna,teniu-vo per segur, la imatge que donarien a tot el món no els hi combé.