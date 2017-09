Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU ESTACION DE TREN SENSE MARQUESINES I BRUTA JORDI CRUIXART NO PODREU FER EL 1 DE OCTUBRE QUES UNALTRA 9-N A CATALUNYA NO DEFENSA LA DEMOCRÀCIA NI ELS MOSSOS DE ESCUADRA NI POLICIAS LOCALS QUE ESTAT AL SERVEI DE ESPAÑA ARA JORDI CRUIXART NO PODREU FER EL 1 DE OCTUBRE QUES UNALTRA 9-N A CATALUNYA NO DEFENSA LA DEMOCRÀCIA NI ELS MOSSOS DE ESCUADRA NI POLICIAS LOCALS QUE ESTAT AL SERVEI DE ESPAÑA ARA

27 de setembre de 2017, 10.59 h

JORDI CRUIXAT ,,Mentres vosaltres no feu res més de parlar i parlar dir coses EL ESTAT ESPANYOL Actua VOSALTRES PARAULES I ELS SON ELS FETS ...LA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA Ja no la defensen NI ELS MOSSOS DE ESCUADRA NI POLICIAS LOCALS Que estan a las ORDENES i al Servei DEL FISCAL DEL ESTAT ESPANYOL Estan amb ESPAÑA .. No estan en Catalunya ..DEMOCRÀCIA NO EN TENIN A CARDEDEU Una Familia POBRE I CATALANA quel Ajuntament de Cardedeu amb ajuda d... Llegir més