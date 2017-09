Junqueras assegura que el suport internacional a una Catalunya independent és bo

Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 10:00 h

El vicepresident del Govern no tanca la porta a una vaga general si té el suport d'"àmplies majories" i es demostra com un instrument "eficient"

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegura en una entrevista aquest dimarts a Nació Digital que els suports internacionals a una República Catalana són "molt millors" respecte casos similars anteriors.

"La responsabilitat dels estats és reconèixer-se entre ells mateixos i relacionar-se entre ells i, per tant, és normal que els estats intentin no posar en situació d'escac altres estats. Però ningú s'ha pronunciat en contra de la possibilitat d'una nova República catalana, com en canvi sí que havia passat en tants casos anteriors", ha argumentat.

Segons Junqueras, el Govern rep comentaris sobre la situació política de Catalunya per part d'altres estats, però no ofereix més detalls perquè "la discreció és un valor molt important". Respecte a l'actuació de l'Estat dels darrers dies, ha indicat que si "evidenciem tant com poden aquest abús, cada cop seran més, a Catalunya i al món, els que obriran els ulls".

Repressió del Gobierno

En aquest sentit, ressalta que la situació d'aquests dies "no es viu en cap democràcia europea". "Enlloc es requisen galledes i pals d'escombra, s'entra als mitjans de comunicació, es persegueixen impressors, es detenen càrrecs de govern... ", ha afegeit.

En relació a una actuació policial en els col·legis electorals, el vicepresident de l'Executiu ha dit que "si hi ha impediments físics" serà un "argument molt clar de cara a la ciutadania de Catalunya i de la comunitat internacional". "Nosaltres som responsables del què nosaltres fem, no del què altres decideixen i fan", ha assenyalat.