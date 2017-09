El 'New York Times' no creu que l'1-O sigui il·legal

BEJOTA bcn bcn

27 de setembre de 2017, 12.27 h

The Guardian a los separatistas: “No sueñen, por favor”

En una entrevista con EXPANSIÓN, el principal columnista de Financial Times advierte de que si el conflicto en Cataluña deriva en una crisis constitucional, los inversores huirán rápidamente del país.



N.B. PER QUÈ N'HO RECOMANA A USA ON TEXAS HA DEMANAT UN REFERENDUM?