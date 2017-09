Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 11:30 h

Alerta que adoptarà "totes les mesures legals" per "impedir que es falti al respecte" i es controli els moviments de la Guàrdia Civil

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha advertit aquest dimecres que els reforços policials de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia es quedaran a Catalunya "mentre sigui necessari per garantir que es compleixi la llei".

Zoido ha assegurat també que el seu govern adoptarà "totes les mesures legals" per "impedir que es falti al respecte" als agents i que es controli els seus moviments. Segons el ministre, els agents estan destinats a Catalunya per "vetllar per la convivència pacífica de tots els catalans". "Farem i complirem totes les delegacions que la Fiscalia ens encomani", ha dit, perquè "el govern ha de vetllar pels drets dels catalans que volen seguir essent catalans i espanyols".



Zoido ha fet aquestes manifestacions al ple del Congrés dels Diputats en resposta a les preguntes del secretari general de Cs, Miguel Gutiérrez, i del diputat del PNB Mikel Lagarda. Gutiérrez li ha demanat que garanteixi "la tasca i la dignitat" dels policies destinats a Catalunya, mentre que Lagarda li ha recordat que la solució policial no contribuirà a donar una sortida a la situació a Catalunya.

"Intolerable" que es dificulti la tasca de la policia

El ministre de l'Interior ha assegurat que considera "intolerable" que "es dificulti la tasca dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, que s'atempti contra els seus vehicles, que es demani que s'informi dels seus moviments, que se'ls tracti com a enemic quan són servidors públics que garanteixen el lliure exercici dels drets".



"Prendrem totes les mesures legals per impedir que se'ls falti al respecte i es dificulti en la mesura del possible qualsevol atac contra la seva dignitat, la seva llibertat i els moviments que hagin de fer en el compliment del seu deure".

Segons Zoido, aquests agents estan a Catalunya per "ajudar" els Mossos a "complir les ordres de la Fiscalia", i per tant "la presència a Catalunya es mantindrà mentre sigui necessari per garantir que es compleix la llei, que es respecten els drets i es garanteixen les llibertats de tots els espanyols".

Notícies relacionades