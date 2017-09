Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 12:00 h

La líder de Cs espera que Puigdemont "reconsideri" la situació abans de l'1-O i assegura que el que està fent el Govern "no té res a veure amb democràcia"

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha confiat que els Mossos "compleixin amb les ordres que tenen de la justícia" i actuïn com ho van fer amb el multireferèndum del 2014 "quan es van confiscar urnes".

En declaracions a RAC1, ha recordat que llavors els agents van retirar les urnes i els llavors president, Artur Mas, no va dir "que no és propi d'una policia democràtica". Ha afegit que no es van produir escenes de violència, com ha esperat que tampoc passi l'1-O.



La líder de Cs a Catalunya ha criticat les paraules del conseller d'Interior, Joaquim Forn, criticant l'operatiu policial per aturar l'1-O i ha dit que el seu predecessor, Jordi Jané, no continua al càrrec perquè era "massa responsable i sensat".



D'altra banda, ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a "reconsiderar" la situació i faci marxa enrere amb l'1-O i ha assegurat que el que està fent el Govern "no té res a veure amb democràcia".

