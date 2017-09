Resposta massiva dels estudiants de secundària a la vaga estudiantil

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

27 de setembre de 2017, 14.11 h







Aquest migdia, els estudiants de Figueres s'han concentrat a la plaça de l'ajuntament, i després de cridar i cantar, s'han manifestats per alguns carrers, per davant de casa meva i per davant del Museu Daalí on hi havia un piló de turistes . .. .





N'hi havia més dels que m'hauria pensat. Probablement si no arribaven a 1.000 pocs n'hi faltavem.Amb no pas menys de 50 estelades !!





BEN FET,, JOVENT !! MAGNÍFIC !! VISCA CATALUNYA INDEPEDENT !!