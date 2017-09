Els bombers fan costat al referèndum

Al llarg dels darrers dies s'han vist mostres de suport al referèndum per part del cos de bombers de Catalunya a través de la xarxa social i en concentracions, com la de dijous passat davant del TSJC.

Els @BCN_Bombers fem sonar les sirenes en suport als detinguts #20S . Democracia SI, Liquidació de drets fonamentals NO. #LlibertatExpressió pic.twitter.com/4v4CPNMAIH

Un camió de #Bombers a Santa Coloma de Gramenet. El cos, compromès amb el #referèndum com a exercici de #democràcia ! :) cc - @ANC_GRAMENET pic.twitter.com/GK4TV9JZ4l

Parc dels @bomberscat a #Tortosa . Tots units per la democràcia! #Guanyarem @ANC_Bombers @AssembleaTE pic.twitter.com/vwabx5vrlt

CC.OO és una de les entitats associades junt amb UGT, ANC, Òmnium, Unió de Pagesos, Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), la Federació d'Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), la Federació d'organitzacions per la justícia global i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

Un ampli i transversal grup d'entitats, sindicats i organitzacions civils van constituir la 'Taula per la Democràcia', una plataforma cívica que busca donar resposta immediata des de la societat civil a les ''agressions'' contra la democràcia a Catalunya.

Taula per la democràcia

En aquest sentit, han decidit mantenir els missatges en suport a la "democràcia" tant en parcs com en vehicles. També han acordat assistir conjuntament en manifestacions unitàries identificats com a "bombers".

En una assemblea celebrada avui pel col·lectiu i després de les votacions dels assistents i personal de guàrdia, els bombers han decidit redactar un manifest en contra dels atacs als drets civils i impugnar judicialment l'ordre del servei on es limiten els drets d'expressió i manifestació.

Els bombers de Catalunya s'han posat a disposició de l'ANC per fer de "cordó de seguretat per ta de garantir el desenvolupament pacífic dels actes" de l'1-O. Ho han anunciat a través del compte de Twitter els representants sindicals de CC.OO en el cos.

