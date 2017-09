Societat Civil Catalana apunta Terribas i la Guàrdia Civil dispara

Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 12:30 h

Personatges foscos, malalts d'odi cap a Catalunya com Jordi Cañas o Joaquim Coll són els que enfoquen el punt de mira als baluards democràtics del procés

Després, són les forces de repressió les que actuen i disparen contra Mas, Terribas, mitjans de comunicació, informàtics... La Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil ha denunciat Mònica Terribas, conductora del programa matinal de Catalunya Ràdio, amb l'acusació que ha actuat incitant als seus oients a fer actuacions contra l'ordre públic. El Matí de Catalunya Ràdio va demanar en antena que la gent expliqués els moviments dels cossos policials durant l'operació contra l'1-O.

L'associació ha anunciat que ha presentat la denúncia i assegura que pot suposar la vulneració de l'article 559 del Codi Penal. "Actuacions com les d'El Matí de Catalunya Ràdio són d'una irresponsabilitat alarmant, perquè posen en risc tant la seguretat de les operacions com de la resta de ciutadans", apunten en el comunicat.Les piulades de Joaquim Coll avalades per personatges com Jordi Cañas, seguides i recolzades pels membres socialistes del Consell Audiovisual de Catalunya com Carme Figueras i han apuntat des del primer moment contra Mònica Terribas de manera fora de lloc.