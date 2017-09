Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 14:00 h

La diputada de la CUP confia que el Govern tingui prevista una "alternativa" als locals on hagi estat "físicament impossible" votar diumenge

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha admès aquest dimecres que "l'escenari més probable" de cara l'1-O és que "en alguns col·legis es pugui votar amb normalitat i n'hi hagi d'altres que és probable que es busqui generar incidents i que arribin a aconseguir precintar col·legis o requisar urnes". Així ho ha assegurat la diputada de l'esquerra anticapitalista en una entrevista a RAC1.

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, abans de l'inici de l'acte de campanya a Badalona

"És probable que sigui una jornada de seguiment diferent" al país en funció de si, per exemple, s'escullen espais "determinats per posar-hi setge policial".



És en aquest context, que la diputada de la CUP, que ha avançat que els òrgans cupaires es reuniran diumenge, ha confiat també que el Govern contempli a hores d'ara poder oferir una "alternativa les següents hores" per a les persones adscrites en meses on "hagi estat físicament impossible" votar l'1-O.



"Estic segura que quan jo arribi al meu col·legi ja no hi haurà precinte", ha afegit en ser preguntada si el trencarà en cas que afecti el seu local de votació.



Referèndum vinculant



La diputada de les anticapitalistes, que ha insistit que l'1-O és un referèndum i amb caràcter vinculant, ha constatat que l'Estat posa "instrument per terra mar i aire" perquè no sigui possible. I "potser en queden per executar", ha advertit

És en aquest context que ha admès que l'escenari "més probable" per diumenge sigui que en alguns centres designats com a col·legis electorals es pugui "votar amb normalitat" però que n'hi hagi d'altres en què "és probable que es busqui generar incidents i que arribin a aconseguir precintar el col·legi o requisar urnes".

"Seguiment diferent"

Per això ha defensat que la jornada de diumenge pot tenir un "seguiment diferent" arreu del país. I és precisament per aquest motiu que Gabriel també espera que el Govern, "responsable de l'executiva del referèndum", tingui previst aquest escenari i es puguin plantejar als ciutadans "una alternativa les següents hores".



"Prefereixo mecanismes de reparació per a qui no ha exercit el dret a vot que no que donem per bo la intervenció policial de l'Estat", ha afegit als micròfons de RAC1.

De fet, ha recordat al Govern que ja eren coneixedors del "context" en què s'hauria de desplegar l'1-O: "anar esquivant embats i buscar alternatives". I és per això que ha reclamat que "no venci el relat de 'no ho podem donar per bo'" si no s'ha pogut votar en tots els col·legis diumenge, perquè ha advertit que "mai" Catalunya tindrà un referèndum amb les garanties que vol amb "aquest estat espanyol".

