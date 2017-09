Puigdemont constata que Catalunya respondria a una mediació internacional

Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 15:00 h

El president de la Generalitat ho assenyala en una missiva dirigida al president de Flandes, que va instar a la mediació si el diàleg amb l'Estat "resulta impossible"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat aquest dimecres una carta al president de Flandes, Geert Bourgeois, per agrair-li "les seves paraules" sobre Catalunya. Ho ha fet després que Bourgeois declarés la setmana passada que "és inacceptable que s'impedeixi seguir endavant amb una regió legitimada democràticament a causa de les operacions armades ordenades per l'Estat".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant l'acte de campanya a l'Hospitalet de Llobregat

En la carta Puigdemont respon també al suggeriment del president de Flandes d'una mediació internacional sobre Catalunya si el diàleg amb el govern espanyol "és impossible". En aquest sentit, el president de la Generalitat afirma que Catalunya "respondrà" si es materialitza una proposta de mediació, "ja sigui d'un país amb una àmplia tradició democràtica o a través d'una institució".

Puigdemont referma en la carta que sempre ha expressat la voluntat del Govern de dialogar i negociar un acord que "doni l'última paraula al poble català". "Creiem que la negociació pot ser bilateral, entre els governs espanyol i català, o una negociació a tres, amb la mediació imparcial d'un tercer actor", apunta. En qualsevol cas, remarca, "un afer polític només pot ser resolt amb diàleg polític".



El setge judicial català

En la missiva assenyala que Catalunya "es troba sota un setge judicial i polític inacceptable" en el marc de la Unió Europea. El dret a l'autodeterminació, apunta, "és respectat i exercit per altres nacions" en el si de la UE i cita com a exemple el referèndum d'Escòcia. "Per contra, [aquest dret] és negat a Catalunya. Les institucions europees haurien de garantir-lo", afegeix.

En les seves declaracions sobre Catalunya, el president de Flandes va lamentar la setmana passada la "nova escalada" arran del desplegament de la policia i les forces judicials a Barcelona i va instar "urgentment" al govern espanyol a dialogar. "Si això és impossible, s'ha d'iniciar la mediació internacional", va apuntar el flamenc.

