Un famós youtuber se'n fot dels espanyols que encoratgen la Guardia Civil que va a Catalunya

QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

27 de setembre de 2017, 19.51 h



#1 A mi tambien me pusieron una especie de bozal, cuando me internaros unos meses en aquella institución. Pero no era un bozal de perros, era distinto. Ya no me acuerdo mucho porque me atontaban com Valiums y con Fortasec, unos cocteles de tranquilizantes que me dejaban caKO.