Resistència de la comunitat educativa davant l'amenaça de tancar escoles l'1-O

Neix el projecte 'Escoles Obertes' que anima a obrir els col·legis que son centre de votació

La comunitat educativa fa una crida a la ciutadania per garantir l'obertura dels col·legis electorals l'1-O i anima mares, pares, mestres i veïns a mobilitzar-se contra l'ordre de la Fiscalia de precintar les escoles que son centre de votació.

La seu d'Òmnium acull la presentació d'Escoles Obertes, una iniciativa de la comunitat educativa davant l'ordre de precintar escoles l'1-O pic.twitter.com/oC0N75Svsa — Òmnium Cultural (@omnium) 27 de septiembre de 2017

Assemblea per crear un Comitè de defensa del barri i les llibertats al Raval https://t.co/FckGIalZgG pic.twitter.com/eSHsZ6fb3H — Assemblea del Raval (@AsbleaRaval) 23 de septiembre de 2017



Altres inicitives que circulen per les xarxes socials és aquesta de les "jornades esportives a les escoles" aquest cap de setmana.





Els impulsors, una desena d'entitats, afirmen en un manifest que "davant la vulneració de drets fonamentals culminada amb l’intent de l’estat espanyol de precintar tots els recintes escolars, accions contràries al model educatiu que dia a dia defensem, des de la comunitat educativa no podem restar impassibles".Per aquest motiu, es comprometen a fer possible que el pròxim diumenge la jornada "es desenvolupi amb tota normalitat i tots els catalans puguin anar al seu col·legi electoral a expressar lliurement la seva opinió (sigui quina sigui) en una urna".Escoles Obertes ha creat una pàgina web on els voluntaris es poden inscriure. I animen que sigui la comunitat educativa de cada escola, possiblement afectada pel precinte policial, que organitzi els ciutadans compromesos.En aquest sentit, diversos barris de Barcelona han convocat trobades per elaborar un comitè de defensa i protecció davant la repressió de l'estat, així com començar a preparar la vaga general del 3 d'octubre.