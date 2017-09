Els títols que perdria la princesa Leonor amb la independència de Catalunya

Leonor va deixar enrere l'any 2014 el seu títol d'infanta d'Espanya, segons recull El Confidencial. Ara bé, això va provocar que adquirís uns altres títols com per exemple el del principat de Girona, el ducat de Montblanc, comptat de Cervesa i "señorío" de Balaguer.

Hi ha una cosa que preocupa molt, moltíssim a la societat. Què passarà amb els títols catalans de la princesa Leonor si Catalunya esdevé un Estat independent?

