Felipe González creu que l'1-O és pitjor que els GAL i el cop d'estat del 23F

Jose Badalona Badalona

27 de setembre de 2017, 16.29 h

Es clar tu eres el senyor X dels GAL i no et consideres culpable.dels molts assassinats que van cometre els teus subordinats. Quins collons I tu també ets culpable del infrafinançament de catalunya. Quan algú important et v adir que Catalunya estava infrafinançada tu vas dir literalment: "sí, però a nosotros ya nos va bien" doncs mira ara tot això ha petat als collons. I ara vas de millonari socialista volen donar lliçons. A cagar Gonzalez.