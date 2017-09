Un català i un basc a Madrid trolegen Correos de cara l'1-O

El senador Jon Inarrito ha elaborat uns sobres casolans on hi ha col·locat un segell que hi posa "1 octubre referèndum". L'objectiu era comprovar si era cert o no que Correus es negava a enviar-les. Aquesta ha estat la seva conclusió a Twitter: "¡Era cierto! En Correos (Madrid) se han negado a enviar unas cartas a Catalunya por tener los sobres el logo ReferendumCat y 'estar prohibido'".

Algunes cartes s'han enviat directament a la bústia sense passar per una oficina. Una de les cartes s'ha enviat al diputat del PDeCAT Sergi Miquel que l'ha rebut però... oberta! Així ho explicava el demòcrata al seu Twitter.

Segons el Codi penal espanyol, apoderar-se de la correspondència aliena és un delicte tipificat a l'article 197.1º i, fins i tot, afirma que es castigarà amb "penes de presó d'1 a 4 anys i multes de 12 a 24 mesos a". L'argumentació és que no és il·legal "descobrir els secrets o vulnerar la intimitat d'un altre, sense el seu consentiment, s'apoderi dels seus papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualsevol altre document o efectes personals."

A més, el mateix article del Codi Penal en el seu apartat 4t recull que serà castigat amb pena de presó de 2 a 5 anys "si es difonen o revelen a terceres persones" les dades obtingudes de la sostracció de la correspondència, missatges de correu electrònic o papers.