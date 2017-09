Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 18:00 h

En un comunicat a Gara conviden a no tenir "ni la més mínima excusa per posar-se en marxa" cap a una fase que "s’emprengui només des de mitjans civils i democràtics"

ETA ha defensat, en un comunicat que publica aquest dimecres el diari Gara, que el procés català "hauria de deixar per al País Basc moltes lliçons". Coincidint amb el Gudari Eguna, l'organització terrorista considera que "de manera evident" cal per al territori basc "un canvi". "I tots aquells que realment hi creguin no podrien tenir ni la més mínima excusa per posar-se en marxa, per fer la seva aportació a un procés com a poble que ha de ser iniciat".

Membres de la banda terrorista ETA, el 20 d'octubre del 2011, en l'anunci del cessament definitiu de la lluita armada, un pas històric cap a la pau a Euskadi © @acn Comparteix Tweet

És en aquest context que ETA considera que aquesta fase ha de tenir per protagonista "el poble i els ciutadans", "i l'acumulació de forces i l'activació popular en seran els ingredients fonamentals".



A més, el comunicat també detalla que aquest procés al País Basc "s'ha d'emprendre només des de mitjans civils i democràtics". L'objectiu de tot plegat és, defensa ETA, "exercir el dret a decidir".



Una esquerda entre el País Basc i l'Estat



El comunicat que publica aquest dimecres Gara, ETA assegura que l'esquerda entre el País Basc i l'Estat és ara "més gran que mai". "I això es converteix en més penós encara" amb el PNB volent ser "suport" del govern de Madrid –"un govern més reaccionari i podrit impossible".

"Això es converteix en més lamentable" amb un Iñigo Urkullu que es mostra "sense vergonya en públic en contra del referèndum" a Catalunya. "Fins a presentar-se a si mateix com un representant de l'estat. Això es converteix encara en més irritant amb l'intent d'alguns per impedir que el debat polític s'iniciï també al País Basc i que es posi en marxa un procés propi", afirma l'organització terrorista.

En una anàlisi que "en absolut es fa amb la intenció de dirigir, avalar o jutjar aquest procés popular tan necessari", ETA fa a una crida als independentistes d'esquerres a comprometre's "intensament en aquest nou repte" al País Basc i afirma que l'organització terrorista "no serà un dels agents principals en el cicle polític que ve".

"Una presó de pobles"

Al mateix comunicat, ETA fa referència als darrers dies a Catalunya de cara l'1-O. "Se'ns ha mostrat diàfanament el veritable rostre del 78. Hem vist a Catalunya els seus autèntics fonaments: imposició, dependència i opressió. Han utilitzat la força armada per impedir la voluntat popular, han actuat contra representants de la ciutadania i han posat potes enlaire les restes de l'autonomia".

És en aquest context, que la banda terrorista defineix l'Estat com una "presó de pobles". "Per a la democràcia també, perquè han trepitjat els drets dels catalans. Els drets civils i polítics estan de nou posats en dubte. I no han necessitat utilitzar el pretext de la lluita armada per violar-los", afirma el comunicat.

Per tot plegat, ETA conclou que avui dia el procés català és "la realitat principal que pot trencar aquest règim". L'organització terrorista ho defineix com un "procés en favor de la democràcia".



"En no haver-los permès una via democràtica per aspirar a la independència, al final, han hagut d'emprendre un camí independentista per aconseguir la democràcia", insisteix l'organització terrorista.

