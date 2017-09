Cop d'efecte de Comín: assumeix la presidència dels CAP per garantir el dret de vot dels treballadors

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

27 de setembre de 2017, 17.56 h







#1





Estàs parlant del 9N , sí, però SUBNORMAL, has de dir que es del 9N de fa TRES ANYS !!!!



. . .i TAMBÉ HAURIES DE DIR QUE MOLTA GENT GRAN INDEPENDENTSTA PERÒ ENCARA AMB POR, NO VAREN GOSAR ANAR A VOTAR, IGUAL QUE PASSARÀ EL 1 OCTUBRE PER CULPA DE LA REPRESSIÓ DEL GOVERN DEL PARTIT FRANQUISTA al qual tu i una colla de fills de meuca com tu pertanyeu.







Bejota = l'exemple més clar de que tots els PPancastellanistes són una colla de TARATS MENTALS, IMPRESENTABLEMENT IGNORANTS ... Llegir més