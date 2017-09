L'extrema dreta espanyolista torna a la càrrega contra la periodista Mònica Terribas

Última actualització Dimecres, 27 de setembre de 2017 18:30 h

Agrupacions feixistes s'han concentrat davant Catalunya Ràdio en contra de la comunicadora

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"La musa, sirena o arpía del 'prucés' ". Així es refereixen des de la pàgina web del col·lectiu feixista Somatemps a la periodista Mònica Terribas, que aquest matí ha estat assetjat a les portes de Catalunya Ràdio per diverses agrupacions de l'extrema dreta espanyolista. No arribaven a la cinquantena, però han bramat en suport a la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil i contra la directora del programa 'El Matí de Catalunya Ràdio', que va demanar als oients que informessin dels moviments dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, en l'operació contra el referèndum de l'1-O.





Durant la mobilització, s'han pogut escoltar proclames i cants en castellà com: "On estan les urnes? A la Guàrdia Civil", "Corporació manipulació" o "Separatistes terroristes", entre d'altres. Així mateix, s'ha escoltat i corejat 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat i els concentrats han utilitzat el revers de les pancartes de l'ANC i Òmnium Cultural per escriure lemes com 'Que voti Pujol' o 'Terribas hutu'.



Els feixistes de Somatemps han criticat que Terribas demanés "als taxistes, camioners i altres transportistes que informessin de la localització dels vehicles policials dels cossos de seguretat de l'Estat" i s'han amagat sota l'argument que la periodista es va dedicar a "difondre en antena la situació d'aquests vehicles policials, posant en risc la realització d'operacions de seguretat". En la protesta, que ha tingut lloc sobre les 12 davant de Catalunya Ràdio amb presència d'efectius dels Mossos d'Esquadra, els concentrats han fet proclames a favor de la Guàrdia Civil i han reiterat lemes com "Alerta becària, Terribas milionària" i han cantat "Que viva Espanya".



Somatemps ha tornat a convocar un acte aquest dissabte a dos quart de sis de la tarda a Plaça Urquinaona per dirigir-se fins a la Plaça Sant Jaume. El seu objectiu -diuen- és defensar que "Catalunya és Espanya".

Notícies relacionades